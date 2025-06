A Satriano di Lucania un viaggio teatrale nella natura. Ecco l’iniziativa

Sabato 7 Giugno 2025, alle ore 18:00, nel Bosco Ralle di Satriano di Lucania andrà in scena lo spettacolo itinerante in natura “Il cammino delle stagioni” di Faber Teater.

L’appuntamento chiude la rassegna di teatro ragazzi per famiglie “Scintille”, promossa dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito.

“Il cammino delle stagioni” è uno spettacolo-lettura-camminata a tappe per le famiglie, ideato da Faber Teater su testo di Francesco Micca, con Francesco Micca e Paola Bordignon, in cui il racconto si intreccia a momenti esperienziali, per favorire l’empatia con il mondo vegetale.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria al numero 327 251 5604.

Stefano Mancuso, celebre botanico e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, racconta di piante che hanno capacità di apprendere, di trasmettere il sapere alle generazioni successive, di collaborare, di sentire suoni, addirittura di vedere.

Da queste suggestioni è nato il desiderio di immedesimarsi – e di far immedesimare il pubblico – nel mondo delle piante, attraverso gli strumenti del teatro.

Faber Teater è una compagnia teatrale con sede a Chivasso (TO), fondata nel 1997 grazie all’intuizione e alla visione di Aldo Pasquero, che per anni ne è stato anche direttore artistico con la collaborazione di Giuseppe Morrone.

Il collettivo, che si riconosce come un gruppo di artigiani teatrali, si distingue per la vocazione alla creazione corale, per la cura della relazione attore-spettatore e per una visione del momento spettacolare come scambio di percezioni, emozioni, energie e storie con gli spettatori, da vivere in luoghi spesso non convenzionali.

Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della rassegna, dichiara:

“Siamo felici, emozionate e grate di chiudere con entusiasmo la terza edizione di “Scintille”: un percorso intenso, fatto di storie, di occhi spalancati e di sorrisi.

Questa edizione ha visto un incremento importante di presenze: sempre più bambine, bambini, famiglie, spettatrici e spettatori hanno scelto di condividere con noi questo viaggio nel teatro, nella meraviglia, nell’immaginazione.

Abbiamo costruito una programmazione che ha abbracciato i più piccoli, fin dai primi mesi di vita, e chi ancora si sente, si pensa, si sogna bambino.

Abbiamo continuato a sperimentare e a mescolare i linguaggi, dal circo contemporaneo alle marionette, dalla fiaba al teatro immerso nella natura, e lo abbiamo fatto nei bellissimi spazi del Centro per la Creatività di Tito e del Teatro Anzani di Satriano di Lucania, che si confermano luoghi vivi e accoglienti, pieni di possibilità.

Un ringraziamento speciale ai Comuni di Tito e Satriano di Lucania, per il sostegno, la fiducia e l’entusiasmo, mai dati per scontati.

Grazie di cuore alle famiglie che ci hanno scelto e a tutte e tutti coloro che hanno lavorato, collaborato e creduto in questa rassegna.

E non è finita qui: possiamo già annunciare che ci sarà una quarta edizione, sempre grazie al sostegno dei due Comuni.

Le Scintille non si spengono, anzi, promettono ancora sorprese”.

Ecco alcune foto.