Academy Basket Potenza – Nuova Pallacanestro Monteroni: ecco come si è conclusa la partita

L’Academy tira un altro bel calcio al secchio del latte appena raccolto e deve cedere anche a Monteroni due punti che veramente erano sembrati al sicuro per quasi l’intero arco della partita.

Avanti di tredici (63-50) con un canestro di Acuna a poco meno di otto minuti dal termine, i rossoblù non metteranno più punti a referto fino al termine dei regolamentari, permettendo ad una mai doma NPM di restare incollata al match ed impattare con due triple di Petrucci.

Eppure, registrata la difesa dopo un primo quarto di rodaggio in cui è stato soprattutto Mihajlovic a fare la voce grossa nel pitturato (21 punti alla pausa lunga), i ragazzi di coach Putignano hanno saputo esprimere una pallacanestro fluida ed efficace sui due lati del campo.

I 50 punti segnati in venti minuti sono frutto di una valida alternanza di soluzioni – tutti a segno già nel primo tempo, con l’eccezione della rapida comparsata di Joksimovic , gli effettivi utilizzati dallo staff locale – un lavoro reso ancor più solido da un atteggiamento difensivo – encomiabile lo sforzo di Pace su Petrucci – capace di tenere a freno le pericolose bocche da fuoco avversarie.

Prova ne sono gli appena diciannove punti nei due quarti centrali, senza canestri dal campo subiti negli ultimi otto minuti e quarantacinque di terzo quarto.

Un parziale dominato dalle difese, in cui Potenza riesce a toccare anche il +16 con un bell’assist di Laquintana per l’accorrente Pace (59-43), prima di chiudere con un libero di Labovic il periodo.

Acuna in entrata a 7.40’’ dal termine segna il già citato canestro del +13 (63-50), che sarà l’ultimo prima di un break di 0-20, conteggiando anche l’inizio del supplementare, che sovvertirà improvvisamente gli esiti di un incontro che davvero pareva già segnato.

A 40’’ dal termine Petrucci punisce una disattenzione difensiva e firma il -3 (63-60), poi con eccessiva fretta l’Academy si proietta dall’altra parte e la conclusione di Labovic si ferma sul ferro, allora è ancora l’esterno romano, nonostante l’opposizione di Pace, a siglare con l’aiuto della tabella la tripla del pareggio a 63. Con poco meno di quattro secondi sul cronometro e la rimessa in zona d’attacco, Acuna cerca un’incursione nel cuore dell’area avversaria, che si spegne solo sul ferro, rinviando ogni discorso all’overtime. Nel quale, con tutta l’inerzia ormai a favore ospite, c’è poca storia, con Galic che prima segna due liberi e poi innesca con intelligenza un’altra tripla di Petrucci, l’Academy finalmente si sblocca con Veljkovic e Montiks, ma ormai è troppo tardi per rimettere in piedi una partita davvero beffarda, ancor più di quanto accaduto sette gironi fa a Mesagne.

Academy Basket Potenza – Nuova Pallacanestro Monteroni 71-75 (24-27; 50-39; 60-46; 63-63)

Academy: Veljkovic 9, Pace 8, Perez 3, Labovic 6, Joksimovic, Tolino 11, Acuna 15, Buldo 6, Casulli ne, Laquintana 8, Montiks 5, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

NPM Monteroni: Petrucci 17, Di Giacomo, Durini 5, Fouce 12, Maksimovic 3, Ravelli 4, Mihajlovic 22, Guido ne, Marchello, Galic 12. All. Battistini, Ass. Curiale

Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Fiorentino di Bari.