“Ad Abriola oltre 27000 Euro per soli 4 mesi di servizio di controllo e vigilanza del territorio comunale”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere comunale Domenico Triunfo e del Comitato Amiamo Abriola:

“Il Comitato Amiamo Abriola e il Consigliere Domenico Triunfo, hanno accesso i riflettori, sull’avviso con data di scadenza 25/09/2023 e la determina n. 288 01/12/2023 a firma del responsabile dell’area tecnica, in merito all’affido del servizio di controllo e vigilanza del territorio comunale.

Dalla determina emerge che l’affido alla società Security nel territorio del comune di Abriola dal 10/12/2023 al 31/03/2024 è pari a € 27.332,40, oltre l’IVA.

Premesso che nel comune di Abriola esistono due caserme dei carabinieri e il comune è dotato di polizia municipale.

Aggiungiamo che ad Abriola per fortuna non ci sono tutti questi furti, omicidi come si vorrebbe far percepire.

Considerato che gli scriventi e numerosi cittadini si ritengono indignati e preoccupati per questo inutile spreco di denaro.

I componenti del Comitato porgono alcune domande alla maggioranza che guida il comune di Abriola:

1) Il motivo di questa disparità: nell’avviso con scadenza 25/09/2023 si è stimato l’affido per la vigilanza in 35..000,00 €, per diciotto mesi, mentre con la determina in oggetto si affida alla società Security per meno di quattro mesi di € 27..332,40 oltre l’IVA

2) Se il sindaco sia stato informato e se abbia pensato ad un utilizzo di queste somme più utile per la collettività, nell’ambito anche della riqualificazione urbana, o in altri ambi di assegnazione dei fondi da parte Ufficio Progetti speciale Val D’Agri Senisese?

3) Per quale motivo il dirigente dell’area tecnica non abbia ritenuto di invitare altri operatori economici del settore?”

Per quanto esposto chiediamo al sindaco la sospensione della determina n. 288 del 01/12/2023. Soprattutto per evitare che le “malelingue” possano pensare che l’assegnazione alla società Security Department, sia collegata al fatto che parenti stretti di illustri esponenti di questa maggioranza lavorino in questa stessa società. Noi pensiamo di no.

Ricordiamo al sindaco che il suo compito non è quello di rincorrere i problemi, ma prevenirli e risolverli.

Per queste ragioni, chiediamo se fosse davvero necessario spendere € 27.332,40 per soli 4 mesi di servizio di controllo e vigilanza del territorio comunale?

Quando per evitare il caos agli operatori turistici e ai turisti stessi, basterebbe che il sindaco predisponesse già da adesso un piano neve, coordinando i dipendenti che lavorano ai progetti per il comune, i volontari dell’A.P.A. e i volontari dell’intera area della Val Camastra”.