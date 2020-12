Ad Avigliano uno spettacolo interattivo per mantenere vivo lo spirito del Natale! L’iniziativa

Un’esperienza audiovisiva narrativa e itinerante, alla scoperta del territorio aviglianese e degli antichi mestieri che ne rappresentano l’identità e l’autenticità, quella messa in piedi dall’Amministrazione del Comune lucano che ha dato i natali a personaggi famosi, fra i quali spicca su tutti la figura di Emanuele Gianturco, statista, giurista e musicista, nonché uomo di profonda cultura:

“Un progetto che mira a coinvolgere l’intera comunità, creando un percorso di unione tra la città di Avigliano (PZ) e le sue frazioni.

I protagonisti sono persone reali che abitano e lavorano tra Possidente (PZ), Lagopesole (PZ), San Nicola (PZ), Sant’Angelo (PZ) e la stessa Avigliano e che raffigurano quei personaggi del presepe quasi sempre in secondo piano rispetto ai più ben noti protagonisti della natività.

Un boscaiolo, una ricamatrice, due casari, un fornaio, una tessitrice, una contadina, un calzolaio, un oste e un artigiano della celebre ‘balestra aviglianese’.

Si presentano attraverso suggestivi audio racconti comparendo contemporaneamente come videoproiezioni in ‘formato gigante’ sulle superfici di edifici e chiese delle location interessate per poi ritrovarsi uniti sotto la luce dello stesso proiettore in un collage di ritratti conclusivo che riassume questo presepe inedito.

Uno spettacolo interattivo ‘a tappe’, pensato per mantenere vivo lo spirito natalizio, pur rispettando le attuali normative anti covid.

Sarà infatti possibile interagire con queste opere evitando ogni forma di assembramento: i passanti occasionali potranno scoprire e conoscere di volta in volta un nuovo personaggio spostandosi all’interno del Comune di Avigliano (o nelle frazioni coinvolte) in determinate fasce orarie, da Domenica 20 a Mercoledì 30 Dicembre 2020.

Ogni utente potrà ascoltare i brevi racconti utilizzando il proprio smartphone: sarà sufficiente inquadrare con la fotocamera un apposito QR code che rimanderà al canale You Tube “Le voci del presepe”.

Qui sarà possibile scoprire l’identità, i mestieri e gli aneddoti dei nove protagonisti, come fossero vere e proprie audioguide di questo presepe identitario e itinerante a cielo aperto.

Al termine dell’operazione, l’intera esperienza audio visiva resterà comunque disponibile sui canali You Tube “Le voci del presepe” e “Comune di Avigliano” e sulle piattaforme social del Comune stesso.

Ideazione e supervisione del progetto a cura di Davide Guglielmi e Valerio Zito in collaborazione con l’artista Silvio Giordano”.

Ecco il Programma.

