Addio al Prof. Domenico Dalessandri, già sindaco di Sarconi e autorevole dirigente democristiano della val D’agri. Il ricordo

Peppino Molinari ricorda Domenico Dalessandri.

Si è spento Venerdì 4 Luglio all’età di 84 anni il Prof. Domenico Dalessandri sindaco di Sarconi dal 1970 al 1986, presidente distretto scolastico di Moliterno, Presidente ASL Villa D’Agri, competente della comunità montana nonché autorevole dirigente democristiano della val D’agri.

Scrive Peppino Molinari:

“Quando ci lascia un caro amico come lo era per molti di noi, Mimì come veniva chiamato, la prima sensazione che accompagna il dolore è che con la morte tutto finisce.

Poi tutto si rivela con nitidezza e la memoria ci riporta a rivivere le tante belle storie che abbiamo condiviso con Mimi.

È stato prima di tutto un bravo professore di lettere classiche, poi Preside disseminando bene e valori di umanità.

Era una bella persona, colta, preparata e per bene.

La sua disponibilità all’ascolto e ad agire sono stati i tratti di un carattere aperto alla ricerca del nuovo per dare risposte alle tante attese.

Dalessandri aveva il dono della mediazione, della pacatezza, un comportamento sempre costruttivo e dialogante.

Infondeva fiducia e gli avversari politici erano per lui non nemici anzi persone con cui dialogare.

Ha vissuto pienamente la sua stagione politica che era animata da idee,passioni e valori diventando un autentico protagonista.

Democristiano convinto ha ispirato tutta la sua azione politica ai valori cattolici democratici.Ha servito il suo comune Sarconi contribuendo da sindaco a farlo crescere e progredire.

È stato il promotore della Sagra del Fagiolo, predisponendo tutti gli atti per il riconoscimento dell’ IGP.

La sua ultima testimonianza è stata il 7 Settembre scorso a Spinoso, dove era cittadino onorario, con molti di noi a ricordare un suo amico sindaco Giuseppe De Luise.

Con Mimi scompare in Val D’Agri un altro esponente di quella generazione di democristiani che hanno fatto politica con visione, onestà e trasparenza!”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.