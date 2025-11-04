Addio al vignettista Giorgio Forattini, re della satira

È morto il vignettista Giorgio Forattini.
Aveva 94 anni.
Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale.
Ha spiegato anni fa in un’intervista:
“La satira era soprattutto di sinistra, contro il potere che era democristiano.
Non sono mai stato di destra, ma neanche di sinistra. Sono sempre stato un liberale e un uomo libero.
E non sono mai stato vicino a Berlusconi, anche se lui mi ha corteggiato.
Ma mi ha anche sbattuto fuori da due suoi giornali”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.