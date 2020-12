AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: oltre 100 nuovi Positivi Lucani. Ecco i dati di tutti i Comuni

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI DEL 07.12.2020

Report dati processati il 06 Dicembre 2020

Tamponi di giornata n. 713

Tamponi negativi: 598

Ricoverati N. 140

DECEDUTI n. 5 con residenza:

Forenza

Lavello

Matera

Melfi

Potenza

POSITIVI TOTALI N. 115

2 non residenti ma in isolamento in Basilicata:

1 residente a Napoli in isolamento a Potenza

1 residente a Montesano sulla Marcellana (SA) in isolamento a Grumento Nova (Pz)

9 non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

8 Puglia (Gravina in Puglia)

1 Valle d’Aosta

I 104 Positivi Residenti sono così distribuiti:

1 Acerenza

3 Brienza

2 Corleto Perticara

16 Ferrandina

1 Filiano

2 Grottole

1 Lagonegro

1 Lurenzana

4 Laurìa

7 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

1 Maschito

21 Matera

9 Melfi

1 Moliterno

1 Montalbano Jonico

4 Nemoli

3 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Trivigno

1 Venosa I 76 Guariti Residenti sono: 1 Barile

17 Calvello

2 Lauria

1 Matera

17 Melfi

1 Moliterno

1 Muro Lucano

7 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

4 Policoro

2 Potenza

5 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

5 Rotonda

1 San Paolo Albanese

4 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Tramutola

2 Viggianello

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)