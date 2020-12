Studenti di Potenza, Laurenzana e Muro Lucano adottano gli adulti per vincere il covid-19! L’iniziativa

Così l’architetto Tomangelo Cappelli, coordinatore del programma regionale ‘Mens sana in corpore sano’:

“Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 10:00, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti umani si terrà, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Giovanni Latrofa, un incontro da remoto, con il coinvolgimento degli allievi e delle loro famiglie e del corpo docente del liceo Pasolini di Potenza, Laurenzana (PZ) e Muro Lucano (PZ), con la presentazione la Missione umanitaria “I Giovani ‘adottano’ gli adulti” per vincere il covid-19 con il programma ‘Mens sana in corpore sano’, che promuove stili di vita più salutari e l’applicazione di regole auree di igiene e prevenzione sanitarie per promuovere il rispetto dei Diritti umani a iniziare dai Giovani.

In un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo appare fondamentale investire nella scuola e nei giovani, per diffondere in modo capillare le regole sanitarie elementari, per non vanificare gli sforzi fatti, evitando nuove ondate di ritorno”.

Parteciperanno all’incontro, oltre a Cappelli:

il professor Pietro Ferrara, delegato nazionale SIP (Società Italiana di Pediatria), professore associato di Pediatria generale e specialistica all’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che verrà nominato ‘Ambasciatore nel Mondo’ del programma ‘Mens sana in corpore sano’;

l’assessore alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università, Alessandra Sagarese;

l’assessore al Turismo e all’Ambiente, Alessandro Galella.

Durante l’incontro sarà evidenziata la rilevanza dell’iniziativa finalizzata, conclude Cappelli:

“al coinvolgimento di tutte le componenti sociali per levare, alto, un messaggio di grande valore morale e di profondo ordine pratico, mettendo al centro la diffusione di comportamenti più sani e corretti, per educare all’arte di vivere, trasformando il modus vivendi in ars vivendi e per superare la pandemia con l’uso responsabile ed emozionale dei dispositivi di sicurezza.

L’evento si presenta come un’occasione per coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado di Potenza e della regione, nel promuovere Missione umanitaria “I Giovani ‘adottano’ gli adulti” per vincere il covid-19 con particolare attenzione al coinvolgimento degli studenti grazie, anche alla partecipazione della dottoressa Barbara Coviello, coordinatrice rappresentanze studenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Antonio Simonetti, in rappresentanza dell’Unione degli Studenti di Basilicata”.

