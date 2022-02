Alla Basilicata la “maglia nera” per le morti sul lavoro! Presentata una proposta di legge

“Regolare e promuovere la tutela della salute attraverso tutte le possibili azioni di salvaguardia e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro”.

E’ questo l’obiettivo della proposta di legge, presentata oggi dal consigliere regionale Pasquale Cariello (Lega), con la quale:

“si vuole intervenire in maniera strutturale su un tema sempre centrale in Basilicata.

Infatti, l’indagine promossa dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, vede la Basilicata ‘maglia nera’, con le 16 vittime registrate soltanto nel 2021.

Il dato, ottenuto rispetto al rapporto degli infortuni mortali con la popolazione occupata, vede la Basilicata con un’incidenza maggiore del 25% in confronto alla media nazionale, in compagnia di Puglia, Campania, Umbria, Molise, Abruzzo e Valle D’Aosta.

La proposta di legge da me presentata vuole realizzare, in primis, livelli di tutela maggiori rispetto agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, attraverso un aumento delle conoscenze in materia di salute mediante la formazione, l’informazione, la vigilanza e il dialogo tra tutti i soggetti che fanno riferimento al Testo Unico vigente.

L’aspetto rilevante dell’iter legislativo sarà la totale condivisione con tutte le parti sociali, sia sul metodo che nel merito.

Per questa ragione nei prossimi giorni si terranno tavoli di confronto e dialogo con tutte le sigle sindacali, associazioni datoriali e tutti gli altri stakeholders: attraverso un’approfondita concertazione, potremo migliorare la proposta di legge che è un testo aperto a tutte le istanze che verranno dalla società lucana, perché ha come obiettivo la difesa del bene primario, ossia la vita dei cittadini e dei lavoratori”.

