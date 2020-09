Anche a Potenza la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente! I dettagli

Il 25, 26, 27 e 28 Settembre, torna a Potenza “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente.

Come fa sapere la sezione locale:

“Quest’anno l’edizione di “Puliamo il mondo” sarà in qualche modo un’edizione ‘speciale’ sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi, e si inserirà in un periodo delicato per il Paese.

La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone ma non la voglia di far del bene e di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente.

A Potenza, non solo pulizia dai rifiuti!

Diversi i gruppi di volontari, le realtà sociali e le associazioni che aderiranno all’iniziativa:

Venerdì 25 Settembre ore 9:00, appuntamento presso il centro diurno del CSED Rotary

di Bucaletto.

Insieme agli amici della Comitato Unicef Potenza di AIPD Onlus Potenza e de La nuova Cittadella puliremo dai rifiuti la piazzetta e le aree antistanti;

Sabato 26 Settembre ore 10:00, appuntamento presso il chioschetto del Bar Elisa Claps, nel quartiere di Macchia Romana. Insieme all’associazione AIAPP sezione Campania Basilicata Calabria passeggeremo attraverso il parco Elisa Claps fino ad arrivare all’area degli orti urbani, gestiti dal nostro circolo, per discutere di come la progettazione e l’architettura del paesaggio sostenibile possono combattere gli effetti del cambiamento climatico e fornire una vera e propria rete di resistenza ambientale;

Domenica 27 Settembre ore 10:00, appuntamento presso la Nave del quartiere Serpentone, in Via Tirreno, dove insieme agli amici Scout AISA Potenza, andremo alla scoperta del rifiuto abbandonato più nascosto;

Lunedì 28 concludiamo il weekend di puliamo il mondo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci – Nitti” – Potenza dove insieme ai ragazzi del primo anno pianteremo specie aromatiche e mellifere come augurio per un buon nuovo anno scolastico.

Qualunque braccia sarà utile, ogni presenza sarà importante.

Solo insieme si possono ottenere grandi risultati.

Vi aspettiamo numerosi!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

