Ancora maltempo in Basilicata: ecco la nuova allerta meteo della Protezione Civile

Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali del nostro Paese, in particolare sui settori tirrenici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi, venerdì 15 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione alla Campania.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 agosto, allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, sulla Campania e sulla Calabria, su alcuni settori della Basilicata e su gran parte della Sicilia.