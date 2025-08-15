Meteo, su Potenza temporali in arrivo? Ecco le previsioni di oggi

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.
Che tempo ci attende quindi su Potenza oggi?
Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Venerdì 15 Agosto avremo sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, in attenuazione in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.