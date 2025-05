ASP Basilicata: sottoscritti 15 nuovi incarichi di funzione. I dettagli

Sono stati sottoscritti in mattinata, alla presenza del Direttore Generale F.F. dell’Asp Basilicata Pierluigi Gigliucci, quindici nuovi incarichi di funzione assegnati al personale dipendente appartenente all’Area degli Assistenti che rientrano nel totale dei ventinove deliberati con avviso interno (D.D.G n.698/2024) a luglio scorso e che contemplano anche l’Area degli Operatori per i quali è in corso la procedura selettiva.

Gli incarichi, che decorrono da oggi, consentono di assicurare alle strutture aziendali di riferimento il supporto necessario per lo svolgimento delle specifiche funzioni assegnate.

Le aree interessate riguardano le Unità Operative Complesse:

della “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”,

“Economico-Finanziaria”,

“Provveditorato Economato”,

“Segreteria Direzionale e Affari Generali”,

“Gestione Strutture Private, Accreditate e Convenzionate”,

” Spill- Servizio di Prevenzione e Impiantistica nei luoghi di lavoro”.

Sul territorio provinciale gli incarichi di funzione assegnati vanno a supportare la gestione amministrativa del “Distretto della Salute” Area Sud e Ambito di Potenza (oltre al capoluogo, anche i Distretti del Vulture- Melfese- Alto Bradano e la Val d’Agri).

Il Direttore Generale f.f Pierluigi Gigliucci ha augurato ai nuovi titolari di incarico un proficuo e costruttivo lavoro, nell’interesse della collettività lucana e per una migliore organizzazione del lavoro aziendale:

“L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza non si ferma a questo atto ma verranno conferiti, al termine delle procedure selettive tutt’ora in corso, gli incarichi di funzione al personale appartenente all’Area degli Operatori e gli ulteriori incarichi ancora non assegnati le cui Commissioni esaminatrici sono in corso di definizione

La firma dei contratti per gli incarichi di funzione rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il conseguimento della nuova organizzazione aziendale nonché la continuazione di un percorso già avviato da tempo e che testimonia il perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza non solo economica”.