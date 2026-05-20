“I lavoratori forestali lucani attendono certezze”. La richiesta del consigliere regionale Cifarelli

“L’esito del tavolo sulla forestazione dello scorso 19 maggio tra l’Assessore regionale all’Agricoltura e le organizzazioni sindacali conferma le criticità istituzionali e politiche che avevamo già evidenziato nei giorni scorsi”.

Lo dichiara Roberto Cifarelli, consigliere regionale del centrosinistra.

Prosegue Roberto Cifarelli:

“Sul tema della forestazione non possono esserci ambiguità né scarichi di responsabilità.

I lavoratori forestali lucani attendono certezze sulle giornate lavorative, sulla continuità occupazionale, sulla campagna antincendio e sulla programmazione del settore.

Se un assessore convoca le parti sociali, apre un confronto sulle esigenze del comparto e poi ammette di non avere la possibilità di assumere decisioni o garantire le necessarie coperture finanziarie, demandando tutto al Presidente della Giunta, il messaggio che arriva ai lavoratori è devastante: significa rappresentare una politica priva di autorevolezza e incapace di dare risposte concrete.

Chi ricopre ruoli di governo ha il dovere di sedersi ai tavoli istituzionali con responsabilità, chiarezza e capacità decisionale, non di trasferire altrove il peso delle scelte che competono al proprio dipartimento.

Il comparto forestale rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza ambientale della Basilicata, ma dietro i numeri e le procedure amministrative ci sono centinaia di lavoratori e famiglie che da anni vivono una condizione di precarietà e continua incertezza; per questo la politica dovrebbe offrire risposte concrete e una visione chiara, evitando conflitti interni alla maggioranza e dinamiche che rallentano le decisioni, soprattutto mentre il settore agricolo lucano attraversa una fase drammatica, con il Metapontino colpito dalle calamità naturali, la cerealicoltura travolta dalla crisi dei prezzi e molte aziende ancora in attesa di interventi strutturali da parte di una Regione che deve tornare ad agire con autorevolezza, coerenza e capacità di programmazione.

Al Presidente Vito Bardi chiediamo un chiarimento politico definitivo sulla gestione del comparto forestale e sulle risorse necessarie a garantire programmazione, stabilità occupazionale e servizi efficienti.

I lavoratori forestali lucani meritano rispetto, certezze e una governance all’altezza delle sfide che il territorio sta affrontando”.