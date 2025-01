Asp Potenza: Oss assunti con contratto a tempo indeterminato. Auguri di buon lavoro

Si unisce un altro tassello al puzzle delle assunzioni a tempo indeterminato che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha programmato per il triennio 2025-2027 con il Piano del Fabbisogno del Personale.

Sono stati firmati alla presenza dell’Assessore alla Salute, Politiche del Lavoro e Pnrr Cosimo Latronico e del Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo dodici contratti, di cui solo uno a tempo determinato, per Operatori Socio Sanitari ed Educatore Professionale.

Degli Operatori Socio Sanitari sette sono stati prelevati dalla graduatoria del Concorso Unico Regionale mentre quattro da stabilizzazione.

I primi sette saranno impiegati:

presso i distretti della salute di Melfi e presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Avigliano,

presso l’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Presidio Ospedaliero di Venosa,

presso il Distretto della Salute di Potenza.

Gli altri quattro andranno al Poliambulatorio Madre Teresa del capoluogo, presso il Distretto della Salute di Villa d’Agri, presso l’Spdc di Avigliano e il Distretto della Salute ubicato all’interno della casa circondariale di Potenza.

L’educatore professionale sarà invece impiegato per sei mesi, in sostituzione per maternità, presso il Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare di Chiaromonte.

Per il Direttore Generale della Asp, Maraldo:

“queste ulteriori assunzioni rafforzano un sistema sanitario che ha sempre più bisogno di personale qualificato e danno stabilità all’organico aziendale”.

Particolarmente entusiasta si è detto Maraldo:

“di lavorare in questa regione che riesce a dare risposte concrete ai cittadini ed ai dipendenti, grazie anche a quella che è una forte ed acclarata coesione tra direzione aziendale, territorio e politica locale”.

Per l’Assessore Latronico:

“la firma di 12 nuovi contratti da parte dell’ASP rafforza il nostro impegno concreto e costante per il miglioramento dei servizi sanitari e sociali sul territorio lucano.

Questi risultati testimoniano l’importanza di dare risposte immediate e di lungo termine, sia attraverso procedure concorsuali trasparenti sia tramite misure di stabilizzazione per valorizzare il personale già presente e rafforzare le nostre risorse umane.

Continuiamo a lavorare per un sistema sanitario più efficiente, capillare e vicino ai bisogni dei cittadini, in linea con le azioni previste anche dal PNRR, che costituisce un’opportunità straordinaria per innovare e migliorare i servizi alla persona”.

Tra i provvedimenti adottati dalla Asp Basilicata, anche l’estensione con delibera 58/2025 dell’orario lavorativo per i dipendenti assunti nell’ambito del programma ex ‘work experience’ di inserimento lavorativo di persone diversamente abili in attuazione della Legge 68/1999 ex art. 11.

La Asp ha previsto l’integrazione oraria per alcuni dipendenti assunti nell’ambito del programma di inserimento lavorativo di persone diversamente abili già in servizio in qualità di commessi categoria A a tempo indeterminato e parziale al 50%, portando le ore lavorative da 30 settimanali a 36 per un totale di 180 ore di integrazione settimanale.

Operazione possibile a seguito dell’approvazione definitiva del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2025-2027.