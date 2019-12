Se state percorrendo la Potenza-Melfi, vi invitiamo alla massima prudenza.

Un veicolo, per cause da definire, si è fermato in curva nel tratto tra Melfi e Rionero (precisamente all’altezza del Crob).

Il pericolo è rappresentato dal fatto che il mezzo non è chiaramente visibile.

Sul posto presente la Polizia Stradale di Melfi.

Fate attenzione.