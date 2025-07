Atto gravissimo a Sant’Angelo Le Fratte: “diversi cani sono stati avvelenati”! La denuncia di una cittadina

A Sant’Angelo le Fratte, in Contrada Isca, nei pressi della zona industriale, è accaduto un fatto sconvolgente: diversi cani sono stati avvelenati.

Così riferisce una cittadina che prosegue:

“Un gesto vigliacco, crudele e disumano, che merita la massima condanna pubblica e l’intervento immediato delle autorità.

Chi ha compiuto questo atto mostruoso deve essere fermato.

Ma anche chi sa e tace è complice.

Non si può far finta di niente.

Non si può voltare lo sguardo.

In mezzo a tanto silenzio e indifferenza, solo il Prof. Amodeo, dell’associazione “Vola per l’Ambiente”, ha preso posizione e si sta battendo per ottenere giustizia per queste povere creature innocenti.

È terrificante sapere che in mezzo a noi possa nascondersi un essere tanto spregevole.

Un appello agli abitanti di Contrada Isca, zona industriale e limitrofe: massima attenzione!

Potrebbero esserci ancora tracce di veleno nell’area.

Proteggete i vostri animali.

Se avete visto o sentito qualcosa, parlate. Anche in forma anonima.

La vostra voce può salvare altre vite”.