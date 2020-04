Auto in fiamme a Potenza! Le foto

Incredibile giornata per i nostri Vigili del Fuoco.

Dopo gli incendi divampati in contrada Sgarroni a Tito e in contrada Piancardillo di Pignola, a Potenza poco fa un’auto ha preso fuoco in Via Rosica, nei pressi della Chiesa di San Michele.

Si tratta di una Smart (poi espolsa), guidata da donna riuscita a mettersi in salvo abbandonando il mezzo prima che prendesse fuoco.

Purtroppo l’incendio ha coinvolto anche una Opel parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto presenti i Vigli del Fuoco, la Polizia di Stato e alcuni volontari della Protezione Civile.

Queste alcune foto di Max di Stasio.

