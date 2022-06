Avigliano, buone notizie: oltre 100000 euro per questa strada! Ecco i dettagli

Buone notizie per i cittadini di Avigliano.

La Provincia di Potenza annuncia:

“Sono iniziati ieri mattina i lavori per 160.000 euro sulla sp 6 – I tronco, per interventi sui tratti critici segnalati dalla comunità oltre che dalle associazioni di motociclisti o ciclisti e per i quali è precluso il transito.

Una risposta nei fatti alle sollecitazioni ricordando che in termini di procedure di assegnazione ed esecuzioni di lavori pubblici, anche in via di urgenza, bisogna rispettare le regole ben definite in materia di lavori pubblici”.

I dettagli.

