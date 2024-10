Avigliano: inaugurata la nuova sede del 118. Ecco i dettagli

E’ stata inaugurata la nuova sede del 118 di Avigliano, ubicata in posizione più centrale rispetto alla precedente e con un elevato standard di comfort per il personale impiegato.

Presenti alla cerimonia il Direttore Generale dell’Assessorato Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata Domenico Tripaldi, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, il Sindaco del centro lucano Giuseppe mecca e il direttore del Deu 118 Serafino Rizzo.

La nuova postazione unisce più obbiettivi mirati al benessere organizzativo dei lavoratori e alla soddisfazione dell’utenza con il raggiungimento strategico-operativo degli obbiettivi di sistema poiché ogni intervento, grazie alla posizione strategica della nuova allocazione, permetterà una riduzione dei tempi di intervento di almeno sei minuti ed una più agevole uscita dal centro abitato.

Quanto al comfort nei tempi di attesa per i dipendenti, la nuova struttura presenta ambienti più ampi rispetto alla precedente, divisione degli spazi tra uomo e donna e organizzazione più consona per attrezzature e farmaci.

Soddisfazione è stata espressa da tutti i lavoratori del 118 sede di Avigliano che hanno apprezzato gli sforzi messi in campo da Asp per garantire un miglioramento del luogo di lavoro.

In forza al presidio di emergenza urgenza di Avigliano ci sono sei infermieri, di cui cinque donne e sei autisti tra cui una donna.

Per il Sindaco Mecca:

“l’inaugurazione della postazione del 118 presso il polo della Salute, a cui seguirà l’insediamento del servizio di continuità assistenziale, rappresenta un obiettivo di grande importanza all’interno di una progettualità portata avanti negli anni ed in continuità tra l’Amministrazione Comunale di Avigliano, l’ASP e la Regione Basilicata.

La presenza all’interno del polo della Casa di Riposo e del nascente centro diurno per anziani si completa, dunque, con questi nuovi presidi a cui ci auguriamo possano seguire ulteriori obiettivi progettuali nell’ottica del potenziamento della medicina di prossimità e del territorio.

Oggi è una giornata importante per Avigliano che ci impegna a profondere ancora più impegno già a partire da domani”.

Soddisfatto il direttore del 118 Rizzo per cui:

“garantire al personale spazi più consoni significa anche migliorare le prestazioni a favore della cittadinanza.

La nuova postazione garantirà una migliore capacità di intervento e quindi maggiore sicurezza per chi dovesse avere necessità di rivolgersi ai servizi emergenziali.

In quest’ottica, si va anche verso un accorpamento dei servizi sanitari sull’ambito comunale di Avigliano potenziando i canoni di assistenza all’utenza”.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Maraldo ha sottolineato che:

“aver avviato un’altra nuova postazione del 118 significa aver migliorato la casa dell’emergenza lucana consentendo agli operatori di fruire di un luogo idoneo alla loro mansione dando nel contempo una migliore sicurezza ai cittadini per i tempi di percorrenza”..

Un plauso ed un ringraziamento Maraldo lo ha fatto ai tecnici che “hanno consentito in tempi rapidi di predisporre i locali e le infrastrutture anche in stretta collaborazione con il primo cittadino di Avigliano”.

Il Direttore dell’Assessorato regionale alla Salute Tripaldi, riconoscendo:

“l’ottimale allocazione che viene data all’emergenza urgenza con questa nuova sede, ha chiesto ad Asp di potenziare i servizi sanitari erogati dal poliambulatorio che serve Avigliano e le aree limitrofe per poter erogare tutte quelle prestazioni utili ad assicurare una migliore sanità ai cittadini che sia sempre più corrispondente alle loro esigenze ed in particolare a quelle della popolazione over 65”.