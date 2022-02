Avigliano: un progetto rivolto alle donne che vogliono vivere della propria arte! I dettagli

Il 22 febbraio, alle 11:00, nel Chiostro del Comune di Avigliano, sarà ospite della comunità gianturchiana una delegazione di donne del progetto europeo WISE, Woman, Innovative, Successful, Empowered.

WISE, nato dalla partnership di diversi Paesi europei – Lithuania, Danimarca, Grecia, Islanda e Italia – è promosso da Versli Mana, Anka, Step by Step, Lithanian Gallery of the Artists’s Union, We are Entrepreneurs ed ETN.

Si tratta di un progetto rivolto alle donne artigiane e artiste che vogliono vivere della propria arte rendendola un’attività remunerativa.

Tre, infatti, sono i moduli attorno ai quali si sviluppano le varie attività:

imprenditorialità creativa;

opportunità contemporanee nell’arte visiva;

innovazione ed e-shop e canalizzazione delle vendite.

Lo scopo è quello di insegnare loro a canalizzare sul mercato i prodotti avvalendosi del web.

Prenderanno parte all’incontro:

il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca;

l’Assessore alla cultura, politiche giovanili e associazionismo, Angela Maria Salvatore;

l’Assessore alle politiche del lavoro, inclusione sociale e politiche di genere, Federica D’Andrea;

il Presidente di ETN, Luciano Marino;

il Presidente dell’Associazione Coordinamento donne, Carmelina Rosa;

il Presidente della CNA Territoriale di Potenza, Renato Zaccagnino;

la Portavoce CNA Basilicata Turismo e Commercio, Vincenza Molinari.

Nel corso della mattinata alcune artigiane del territorio esporranno i loro manufatti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)