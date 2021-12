Avigliano: una pallina di Natale per i nuovi nati del 2021! Ecco l’iniziativa

Ogni pallina racconta una storia; evoca un ricordo, un momento di famiglia.

Ogni pallina ricorda come bimbi/bimbe nati siano la vera speranza e fiducia del futuro.

Questa l’idea alla base dell’iniziativa messa in piedi dall’Amministrazione di Avigliano in vista delle festività natalizie.

È così che il Sindaco, Giuseppe Mecca, ha deciso di augurare:

“Buon Natale ai 60 nuovi nati aviglianesi del 2021.

A partire da quest’anno, e così sarà d’ora in poi, abbiamo deciso di portare un pensiero natalizio in tutte le case che hanno visto quest’anno un nuovo arrivo, per dargli il benvenuto nella nostra comunità”.

