Basilicata: l’ottimo olio lucano protagonista su Canale 5. L’appuntamento

L’olio extra vergine d’oliva, simbolo del Made in Italy, della nostra agricoltura e della qualità dei prodotti della Basilicata, sarà protagonista domani della nuova puntata di “Melaverde”, il celebre programma di Canale 5 condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto e dedicato alle eccellenze italiane.

Il programma, in onda dalle 11.50, racconterà di un viaggio emozionante tra uliveti e frantoi, alla scoperta delle cultivar del territorio, delle tecniche tradizionali e innovative, fino alle fasi di raccolta, molitura ed estrazione dell’olio evo.

Le telecamere di “Melaverde” faranno tappa nella suggestiva cornice di un’antica masseria nei pressi di Matera, oggi destinata all’ospitalità rurale, e per l’occasione lo chef narrante Emilio Pompeo presenterà piatti che esaltano l’olio come ingrediente nobile della nostra cucina.

Spazio anche all’esperienza sensoriale della degustazione, per imparare a riconoscere e apprezzare un vero olio evo di qualità: profumo, gusto, equilibrio e legame con il territorio.