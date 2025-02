Basilicata, al via una rete di collaborazione tra dirigenti scolastici. Ecco di cosa si tratta

Nasce in Basilicata un’iniziativa per creare una comunità di pratica tra dirigenti scolastici di tutta Italia.

In pochi giorni hanno aderito dirigenti in servizio in tutte le regioni del Paese.

L’idea è del dirigente dell’Istituto Comprensivo “Joseph Stella” di Muro Lucano prof. Lucio Santosuosso, che propone uno spazio di confronto e condivisione aperto a tutti i colleghi.

Muro Lucano, piccolo borgo di circa 5.000 abitanti in provincia di Potenza, sorge arroccato su una collina ed è ricco di storia e tradizioni.

Conosciuto per il suo centro storico medievale e per essere il luogo di nascita del pittore Joseph Stella, a cui è intitolato l’istituto comprensivo, il paese offre un panorama affascinante sulla valle del Marmo Platano.

Un’iniziativa come questa, nata in un contesto così legato alla cultura e all’istruzione, mira a valorizzare il ruolo della scuola come punto di riferimento per la comunità.

1. Perché la comunità di pratica idea?

idea è un progetto tra pari basato sulla collaborazione avente come obiettivo comune la realizzazione di un archivio costantemente aggiornato contenente materiali e modelli utili per facilitare il lavoro del dirigente scolastico.

Perché costituire la comunità di pratica per i dirigenti scolastici? Per offrire numerosi vantaggi che, si spera, si possano ripercuotere direttamente sulla qualità della gestione e sul successo delle istituzioni educative.

Ecco alcune delle ragioni principali:

• Condivisione di esperienze e best practice:

la comunità permette ai dirigenti di scambiare esperienze, successi e difficoltà, creando un archivio condiviso di soluzioni pratiche. Questo confronto arricchisce la conoscenza collettiva e offre strumenti utili per affrontare situazioni simili in contesti diversi; • Innovazione e sperimentazione:

lavorare in gruppo stimola l’innovazione. In una comunità di pratica, i dirigenti possono sperimentare nuove idee e metodi gestionali, valutandone l’efficacia e adattandoli alle esigenze specifiche delle proprie scuole;

• Formazione continua e crescita professionale:

il confronto costante e la collaborazione favoriscono la formazione reciproca. La comunità diventa un luogo dove aggiornarsi su nuove normative, tecnologie e metodologie, contribuendo alla crescita professionale di ciascun membro; • Supporto e rete di solidarietà:

i dirigenti, spesso impegnati in decisioni complesse e in situazioni di stress, possono trovare nella comunità un sostegno morale e professionale. La rete di solidarietà aiuta a superare momenti difficili, grazie al supporto dei colleghi.

• Miglioramento della gestione scolastica:

lavorando insieme, i dirigenti possono sviluppare strumenti e strategie condivisi che migliorano la gestione quotidiana delle scuole. La collaborazione porta a una maggiore efficienza, con benefici diretti per studenti, personale e famiglie;

• Affrontare le sfide del sistema educativo:

il contesto educativo è in continuo cambiamento. Una comunità di pratica permette di rispondere in modo tempestivo e coordinato alle nuove sfide, come le innovazioni tecnologiche o le riforme normative, rendendo le scuole più resilienti e adattabili.

2. Perché il nome idea?

Il nome idea racchiude l’essenza di un gruppo dinamico e collaborativo, sintetizzando quattro valori chiave:

• innovazione: rappresenta l’impegno costante nel ricercare e sperimentare soluzioni nuove e creative, fondamentali per affrontare le sfide della gestione scolastica;

• direzione: indica il ruolo guida dei dirigenti, capaci di orientare e guidare le istituzioni verso un futuro migliore attraverso decisioni informate e strategiche;

• educazione: sottolinea l’importanza della formazione continua e della condivisione del sapere, pilastri essenziali per un progresso duraturo;

• avanguardia: evoca la volontà di stare sempre un passo avanti, anticipando i cambiamenti e promuovendo metodi e strumenti all’avanguardia.

Con idea si evidenzia come la comunità di pratica sia un laboratorio di proposte e soluzioni creative, in cui ogni dirigente contribuisce con la propria esperienza alla costruzione di nuovi strumenti per migliorare la gestione scolastica. In questo modo, idea diventa sinonimo di innovazione condivisa, trasformando ogni sfida in un’opportunità di crescita e contribuendo al miglioramento dell’intero sistema educativo italiano.

3. Perché questo logo

Per il logo ho scelto di utilizzare una lampadina stilizzata, simbolo universale di idee e innovazione, capace di rappresentare la creatività e la ricerca di soluzioni nuove.

I colori utilizzati nel logo sono: • il blu perché trasmette:

o affidabilità e fiducia: il blu evoca un senso di sicurezza, stabilità e serietà, elementi fondamentali nel contesto della gestione scolastica;

o professionalità: è associato a competenza, rigore e impegno, valori essenziali per dirigenti che devono prendere decisioni strategiche e responsabili;

o calma e serenità: il blu ha un effetto calmante, favorendo un ambiente di riflessione e chiarezza, indispensabile per affrontare le sfide quotidiane;

o innovazione: il blu richiama anche tecnologia e modernità, elementi importanti per un gruppo orientato all’innovazione e all’avanguardia.

• l’arancione trasmette:

o energia e dinamismo: l’arancione è vibrante e trasmette vitalità, stimolando l’entusiasmo e l’azione;

o creatività e innovazione: è spesso associato a idee fresche e soluzioni innovative, rappresentativo di un gruppo orientato al cambiamento e alla sperimentazione;

o calore e accoglienza: rappresenta il calore umano e la comunicazione aperta, favorendo un ambiente collaborativo e positivo;

o ottimismo e positività: l’arancione evoca sensazioni di positività e fiducia nel futuro, elementi fondamentali per guidare e ispirare.

In sintesi, il logo ovvero l’identità visiva della comunità di pratica idea con il colore blu non solo comunica la serietà e l’affidabilità necessarie nel mondo scolastico, ma sottolinea anche l’impegno verso soluzioni innovative e un approccio moderno alla direzione e alla gestione mentre l’arancione comunica non solo l’energia e il dinamismo necessari per l’innovazione, ma anche un approccio aperto e accogliente, in grado di ispirare e motivare chi fa parte della comunità di pratica.

4. Chi può apportare modifiche ai materiali condivisi?

In una prima fase tutti potranno apportare modifiche, aggiungere il materiale senza nessun controllo editoriale sul contenuto.

Per garantire l’efficace evoluzione e aggiornamento del materiale condiviso, è fondamentale implementare una struttura organizzativa chiara e definita. In una fase iniziale, tutti i membri della comunità di pratica possono contribuire liberamente, aggiungendo e modificando contenuti senza restrizioni editoriali. La struttura dello spazio condiviso sarà suddiviso in cartelle con aree tematiche principali, ognuna delle quali potrà contenere sottocartelle specifiche relative a particolari aspetti della tematica generale.

Per evitare che la piattaforma diventi un semplice repository passivo, è fondamentale che ogni membro della comunità di pratica partecipi attivamente all’aggiornamento e all’evoluzione dei documenti, riflettendo i cambiamenti normativi e le nuove best practices.

In una fase successiva, potrebbe essere utile assegnare ruoli specifici all’interno della comunità, come ad esempio:

• Responsabili di Area Tematica: Dirigenti incaricati di coordinare e supervisionare l’aggiornamento dei contenuti relativi a una specifica area tematica.

• Revisori: Membri con il compito di verificare la qualità e l’accuratezza dei documenti prima della loro pubblicazione definitiva.

• Moderatori: Persone designate a gestire le interazioni all’interno della piattaforma, garantendo il rispetto delle linee guida e facilitando la comunicazione tra i membri.

L’adozione di una struttura organizzativa chiara e la definizione di ruoli specifici contribuiranno a mantenere alta la qualità e l’affidabilità del materiale condiviso, assicurando che la comunità di pratica idea raggiunga i suoi obiettivi di innovazione e miglioramento continuo nella gestione scolastica.

I dirigenti scolastici interessati a partecipare alla comunità di pratica possono contattare l’organizzatore all’indirizzo email seguente idea.commissione@gmail.com