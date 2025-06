Basilicata: “Apicoltura settore strategico non solo per l’economia agricola locale”. Questa la proposta

“È stata ufficialmente protocollata la Proposta di Legge finalizzata alla valorizzazione degli interventi a favore dell’apicoltura in Basilicata.

Un settore strategico non solo per l’economia agricola locale, ma anche per la tutela della biodiversità e dell’equilibrio ambientale dei nostri territori”.

Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione nonché proponete della PdL, Francesco Fanelli, che continua:

“La proposta intende promuovere politiche mirate di sostegno agli apicoltori, valorizzazione delle produzioni, formazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul ruolo fondamentale delle api.

In particolare, si punta a favorire la qualità dei prodotti apistici lucani, la ricerca e l’innovazione, la tracciabilità e la promozione sul mercato.

L’atto avvia ora un percorso istruttorio che intendiamo affrontare con un metodo basato sull’ascolto e sulla partecipazione.

In Commissione sarà nostra priorità audire tutti i soggetti coinvolti nel settore: dalle organizzazioni agricole alle associazioni di apicoltori, dagli enti di ricerca agli uffici regionali competenti, affinché il testo possa essere migliorato, qualora ve ne fosse l’esigenza, e condiviso attraverso un confronto aperto e costruttivo.

Tutti saranno invitati a contribuire con osservazioni, suggerimenti, proposte migliorative, affinché il testo finale sia realmente rappresentativo delle esigenze del comparto e capace di rispondere in modo efficace alle sfide attuali.

L’obiettivo è una legge condivisa, concreta, utile e applicabile, che rappresenti non solo una cornice normativa, ma un volano di sviluppo per le aree interne e per l’apicoltura di qualità in Basilicata”.