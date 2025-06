Basilicata: approvato un importante provvedimento per la programmazione e il controllo della spesa sanitaria. Ecco di cosa si tratta

La Giunta regionale ha approvato un importante provvedimento per la programmazione e il controllo della spesa sanitaria nel settore della specialistica ambulatoriale accreditata.

Con la delibera adottata, vengono stabiliti i limiti di spesa per gli anni 2025 e 2026, suddivisi per Azienda Sanitaria Locale (ASL) e per macroarea (radiologia, laboratorio analisi, fisiokinesiterapia, e altre branche specialistiche).

Il calcolo delle risorse assegnate si basa su tre criteri principali:

– il fabbisogno di prestazioni, ovvero la domanda espressa dal territorio;

– il consuntivo 2022, già adottato in passato e confermato dal Giudice Amministrativo;

– un fattore correttivo specifico per i settori del laboratorio e della radiologia, per migliorare l’accesso alle cure e favorire la riorganizzazione dei servizi.

Le Aziende Sanitarie avranno 20 giorni di tempo per assegnare i tetti di spesa a ciascuna struttura privata accreditata.

Inoltre, dovranno procedere alla sottoscrizione dei contratti e a garantire controlli sull’appropriatezza delle prestazioni, evitando ogni possibile distorsione del sistema.

Dichiara l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Si tratta di una misura importante e necessaria che mira a garantire una distribuzione più equa delle risorse, una maggiore trasparenza nei rapporti con le strutture private e, soprattutto, un accesso più ampio e ordinato alle cure per i cittadini lucani”.