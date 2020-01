Potenza, Bardi: “il San Carlo continua ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini”

“L’Azienda ospedaliera San Carlo continua ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini.

Ciò avviene grazie al lavoro di chi la dirige, dei medici e del personale infermieristico.

Non è facile operare nella sanità, ma abbiamo professionisti ed operatori che profondono il massimo impegno. Insieme, faremo di tutto perché le cose vadano bene”.

Con questo auspicio il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione del rendiconto gestionale, per l’anno 2019, dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo.

Bardi si è anche rivolto ai direttori generali dell’Aor San Carlo e del Dipartimento Salute della Regione, Barresi ed Esposito, ringraziandoli per il lavoro svolto e invitandoli ad agire con determinazione per risolvere i problemi.

Fra le azioni positive avviate in questo periodo dal governo regionale nel settore sanitario Bardi ha annunciato la stabilizzazione, approvata oggi, di 40 operatori socio sanitari a tempo determinato, mentre altri 33 saranno a breve stabilizzati.

Stabilizzati inoltre 6 infermieri e 3 ostetriche, mentre per altre 3 sono in corso verifiche.

Di seguito l’intervento integrale del Governatore:

“La sanità assorbe gran parte delle spese del bilancio e per questo motivo deve essere sempre in grado di venire incontro alle esigenze di tutte le persone che hanno bisogno di cure.

Abbiamo anche pensato allo sviluppo e alla riqualificazione del centro di riabilitazione di Pescopagano.

Sarà realizzato un centro regionale di medicina iperbarica a Lagonegro, c’è l’implementazione del centro regionale trapianti.

Quanto al Crob di Rionero in Vulture a breve sarà nominato il direttore del Civ, è stato predisposto il concorso per il direttore generale, sono state messe in atto una serie di procedure per il rafforzamento della parte tecnica e siamo sulla buona strada perché venga confermato il titolo di Irccs.

L’auspicio è che il nostro polo oncologico regionale diventi finalmente attrattivo non solo per la popolazione lucana ma anche per le altre regioni che potranno trovare in questa struttura un punto di riferimento.

Il governo regionale sta lavorando al piano sanitario.

Sarà a breve realizzato un tavolo tecnico a cui spero possiate fare riferimento con le vostre iniziative.

I suggerimenti che tutti voi potrete dare permetteranno di realizzare un piano sanitario partecipato.

Sono in corso interlocuzioni con il ministro della Sanità Lamorgese per poter realizzare per rinnovare gli impianti al San Carlo e negli altri ospedali della regione”.