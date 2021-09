Basilicata, Buone notizie: 9 milioni di euro per investire in 6000 disoccupati lucani! Ecco i dettagli

Pietro Simonetti (Cseres) commenta la notizia della firma del decreto che destina 880 milioni per il piano del lavoro soprannominato “gol”.

Alla Basilicata andrebbero circa 9 milioni.

Ecco nei dettagli quanto commentato:

“I ministri Orlando e Franco hanno firmato il decreto che eroga il primo finanziamento del Piano del lavoro con 880 milioni per attività formative per circa 600 mila lavoratori da rioccupare e di nuova occupazione.

Alla Basilicata dovrebbero andare circa 9 milioni per una platea di 6 mila persone.

La Regione Basilicata ha 60 giorni per inviare la proposta a Roma e incassare il 75% del finanziamento.

Si tratta di un provvedimento importate, il primo del percorso del Piano ‘gol’, ed e’il momento per le parti sociali, la Giunta regionale, gli enti locali di definire un intervento concreto che per la Basilicata vale complessivamente oltre 30milioni del Pnnr.

Questo significa che occorre la piena operatività dell’agenzia Regionale lavoro, dell’Osservatorio, sono in corso adempimenti per l’istituzione del Comitato scientifico dopo due anni di blocco, e la definizione degli organici e delle modalità concorsuali per l’assunzione di oltre 70 operatori dei Centri per l’Impiego con l’uso di circa 2,5 milioni stanziati da due anni“.

