Basilicata, Coronavirus: “alcuni nostri cittadini sono stati oggetto di tentativi di allontanamento”

Il coronavirus nelle ultime ore sta seminando il panico immotivato, considerando le attuali disposizioni del Governo, nei comuni lucani tanto da dar vita a episodi di discriminazione.

Non ultimo lo spiacevole episodio che ha visto come protagonisti i cittadini del Comune di Trecchina, dove è stato accertato il primo caso di Coronavirus in Basilicata:

A fare luce sull’accaduto è intervenuto il Sindaco, Ludovico Iannotti,

“A seguito dell’unico caso accertato al coronavirus nel nostro comune, ci sono giunte notizie di episodi spiacevoli che hanno coinvolto alcuni nostri concittadini che, recatesi per le varie necessità nei comuni limitrofi, sono stati oggetto di tentativi di allontanamento.

Simili episodi sono del tutto immotivati oltre che palesemente discriminatori in quanto non vi è alcuna restrizione di movimento nei confronti dei cittadini di Trecchina, e che il soggetto interessato è tenuto in costante controllo dalle autorità sanitarie secondo i protocolli predisposti e previsti dai recenti decreti ministeriali.

Qualsiasi azione contraria alla legge verrà denunciata alle forze dell’ordine”.

Siete anche voi a conoscenza di simili episodi?