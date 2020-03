Potenza, Coronavirus: “tutte le forze politiche si impegnino in maniera costruttiva”, le parole…

“Al fine di non creare allarmismo ma di collaborare tutti nel miglior modo possibile per informare i nostri concittadini sui comportamenti e le indicazioni da seguire considerata l’emergenza che sta interessando il nostro paese con il divulgarsi del ‘Coronavirus’- COVID 19 il sottoscritto insieme ad altri consiglieri di centrosinistra ha promosso una serie di sollecitazioni costruttive al sindaco della città per garantire a scopo precauzionale, una serie di azioni valide a determinare un migliore coordinamento e una migliore azione di informazione e di prevenzione dell’amministrazione comunale”.

E’ quanto scrive in una nota il capogruppo di ‘La Potenza dei cittadini’, Rocco Pergola, che prosegue:

“In particolare si ritiene necessario:

informare il consiglio comunale sulle azioni che l’amministrazione ha definito insieme a tutte le istituzioni responsabili della sicurezza dei cittadini da attivarsi in presenza di persone contagiate sul nostro territorio;

accertare la necessità di garantire maggiori condizioni di sicurezza nei locali comunali aperti al pubblico sia per gli utenti che per i dipendenti dell’amministrazione;

di verificare la necessità di potenziare l’equipaggiamento e le attrezzature della Protezione Civile Comunale a scopo precauzionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria che interessa il nostro paese.

Il potenziamento del COC della protezione civile comunale con la sua attivazione a disposizione dei cittadini e le diverse misure di informazione alla cittadinanza sono fondamentali per fronteggiare l’emergenza e garantire le migliori condizioni di sicurezza.

In particolare sarà necessario avviare una campagna informativa attraverso tutti i mezzi di comunicazione e attraverso manifesti informativi, regolare al meglio l’utilizzo degli spazi pubblici e garantire che la nostra protezione civile sia fornita delle attrezzature necessarie.

Per garantire la migliore azione sinergica di contrasto all’emergenza cornavirus sarà necessario lavorare tutti in questa direzione e che tutte le forze politiche si impegnino in maniera costruttiva”.