Basilicata, eccezionale intervento salvavita su un bambino coinvolto in un grave incidente stradale! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Si è riunita da qualche giorno la famiglia coinvolta nel brutto incidente avvenuto alle porte di Matera lo scorso 24 Agosto.

Fa sapere l’ASM di Matera:

“Il bambino operato d’urgenza all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera sta bene, in osservazione stabile, e sarà dimesso a breve.

Stanno bene anche i genitori e le altre due figlie, tutti già dimessi.

Una brutta avventura che si è conclusa positivamente grazie al lavoro sinergico e tempestivo dei medici dell’Ospedale di Matera.

Alla famiglia gli auguri del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo”.