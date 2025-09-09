Tito finalista Capitale del Libro 2026: “Investire nel sapere”

La Provincia di Potenza esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito da Tito, tra le 5 finaliste per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2026.

“Il successo del Comune di Tito testimonia l’importanza di investire nel sapere, vero motore di crescita dei nostri territori – sottolinea il Presidente, Christian Giordano – Un traguardo che premia l’impegno e la visione di un progetto che mette il patrimonio culturale al centro di un percorso di inclusione e valorizzazione delle identità locali attraverso la promozione della lettura, strumento di crescita individuale e collettiva, capace di aprire nuove prospettive.

Alla comunità di Tito e al Sindaco, Fabio Laurino, vanno i complimenti della Provincia di Potenza che continuerà a sostenerla in questo percorso, nella convinzione che la cultura sia un pilastro fondamentale per la crescita delle nostre comunità e per il futuro delle nuove generazioni.”