Basilicata: “Facciamo squadra per promuovere riforme territoriali che valorizzino anziani, famiglie, persone non autosufficienti e sole”. I dettagli

Il 29 Ottobre la dottoressa Tiziana Pirretti, dopo le dimissioni di Anna Selvaggi, ha ricevuto​ la nomina di consigliera nazionale e Presidente regionale per la Basilicata di Senior Italia FederAnziani.

Senior Italia FederAnziani è un’associazione senza fini di lucro fondata nel 2006, che ha lo scopo di tutelare i diritti e di migliorare la qualità della vita degli anziani.

Obiettivo di Senior Italia è valorizzare il ruolo dei senior nella società, in quanto risorsa insostituibile per la famiglia e per la società nel suo insieme.

Senior Italia FederAnziani raccoglie numerose associazioni per un totale di 3.700 Centri Sociali per Anziani (CSA) su tutto il territorio nazionale e conta oltre 3,8 milioni persone aderenti.

Scrive sui social la Dottoressa Tiziana Pirretti:

“Con immensa emozione ho accettato la nomina a Consigliera nazionale e Presidente regionale per la Basilicata di Senior Italia FederAnziani.

Auguri a noi, Auguri Basilicata, auguri miei meravigliosi Senior, patrimonio dell’umanità”.

Inoltre ha dichiarato:

“Ringrazio quanti hanno creduto nella mia persona nel volermi conferire un incarico così prestigioso e di grande responsabilità che mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi pone davanti nuovi stimoli per il futuro.

Da sempre vicina ai valori legati al rispetto, alla promozione dei diritti umani e all’inclusione sociale, principi alla base dello Statuto della Federazione che mi onorerò di rappresentare in tutta la Regione e a livello nazionale.

Ringrazio l’amico Salvatore Cosma che mi ha dato l’opportunità sin dal 2016 di lavorare costantemente a stretto contatto con i nostri senior, partecipando a molte iniziative importanti in giro per l’Italia e per la nostra splendida Basilicata facendomi conoscere persone meravigliose e dal cuore immenso come il Presidente Roberto Messina e il responsabile del Turismo Mario Cibrario oltre a tante altre persone ed autorità che quotidianamente si impegnano per il benessere e la salute dei nostri Senior a cui io da oggi mi affiancherò e mi impegnerò per la mia e nostra Basilicata.

Un ringraziamento particolare all’alba di questo importante ruolo che mi è stato conferito, non può che andare a Gaetano Curci ed a tutti gli amici del Centro Sociale Polivalente di Tursi che rappresentano la pietra angolare di una delle comunità più importanti della Basilicata e a Maria Carlucci responsabile di una delle associazioni più importanti presenti sul territorio di Ferrandina, la mia amata città natale.

L’obiettivo per il futuro è quello di riscoprire un contatto diretto con i nostri affiliati e mettere in campo azioni che mirano a far capire sempre di più l’importanza dei nostri Senior a livello sociale, culturale ed economico in special modo in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia.

Creare una rete di rapporti con e tra i territori, coinvolgendo magari anche di più e meglio rispetto al passato le istituzioni e le associazioni che condividono i nostri stessi ideali per portare ancora di più benessere e sviluppo alle nostre comunità che sono ricche di tante bellezze e che fondano i loro capisaldi proprio sui Senior.

Fare squadra è fondamentale nella vita. Da ora in Basilicata regnerà non più il “Tutto sono io” bensì “il Tutto siamo Noi”.

Sarebbe meraviglioso creare una sorta di condominio solidale attraverso riforme territoriali che valorizzino gli anziani, le famiglie, le persone non autosufficienti e sole.

Potremmo restituire dignità al singolo solo se saremo tutti alleati.

Per questo, sin da subito chiederò un supporto al responsabile regionale Cultura e sport Salvatore Cosma che già conosce molto bene la famiglia di FederAnziani per costruire una rete più armonica di associazioni che già opera nella nostra regione e che mai è stata totalmente coinvolta.

Lavorerò con senso di responsabilità e con il cuore in mano per la mia amata Basilicata e per tutti voi.

‘FederAnziani fa’, questo il motto che mi ha conquistata durante i Congressi a Rimini a cui ho partecipato in questi anni e che mi indica la giusta via per costruire ponti supportati dalla condivisione di emozioni, progetti e valori che ci contraddistinguono.

La sfida per il futuro è questa.

Uniti possiamo centrare grandi traguardi per portare la Basilicata sempre più in alto.

Io ci credo e voglio che ci credano tutti i nostri quasi quattro milioni di affiliati che rappresentano la spina dorsale ed il cuore pulsante della nostra Federazione.

Insieme si può!”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)