Basilicata: Francesca è stata ritrovata!

La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata.
Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda.
La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata.
Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda.
Francesco Basentini è il nuovo Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza, votato questo pomeriggio dal plenum del Csm con sette astensioni. È quanto…
La giovane donna scomparsa a Scanzano Jonico è stata ritrovata. Come fa sapere rainews, Francesca è stata localizzata a Bernalda. La stessa era stata vista…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Ehpa Basilicata: “Come associazione impegnata da sempre nella lotta alle ingiustizie ambientali e sociali, e dopo aver più…
Gli alunni dell’IIS “Di Pasca – Fortunato”, indirizzo Alberghiero, si sono distinti durante il “Campionato mondiale di pizza piccante”, prestigiosa competizione giunta alla sua ventiquattresima…
Ancora una sorpresa nei nostri cieli. Secondo quanto fa sapere il messaggero, oggi, mercoledì 5 novembre, la cosiddetta «Luna del Castoro» sarà protagonista della Superluna…
“Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio del Ministero del Turismo relativo al progetto MontagnaItalia | Terre di Mezzo, che destina due milioni di euro all’Appennino lucano…
Poste Italiane promuove in Basilicata il piano per l’installazione di colonnine di ricarica negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali. L’iniziativa è stata…
A Sasso di Castalda, sabato 8 novembre 2025, si terrà la diciassettesima edizione del Riconoscimento Nazionale Mimmo Beneventano, un appuntamento ormai consolidato che celebra l’impegno…
“Un ennesimo impegno annunciato e mantenuto dal Governo e in particolare dal ministro Lollobrigida che con un apposito decreto ha stanziato ulteriori 10 milioni di…
In occasione della Giornata nazionale dell’Agricoltura, domenica 9 novembre, torna “Coltiviamo la Cultura-Festa dell’Agricoltura nelle Dimore storiche”, un’iniziativa promossa dall’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) “per…
Incontro, questa mattina alla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza, tra il vicepresidente e assessore regionale Pasquale Pepe e il nuovo Responsabile territoriale di…
Avigliano celebra un traguardo speciale: la signora Margherita oggi compie 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e dell’intera comunità. Nata il 5 Novembre 1925,…
Al tavolo Smart Paper convocato per l’11 Novembre sono stati formalmente invitati tutti i consiglieri regionali. Lo riferisce l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Francesco…