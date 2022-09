Basilicata, Gas gratis a tutti i lucani: “Approvato l’ultimo provvedimento necessario”! L’annuncio di Bardi

“Promesso. Fatto. Gas gratis a tutti i lucani: abbiamo approvato l’ultimo provvedimento necessario.

Nella prossima bolletta ci sarà il ‘Contributo Mensile Gas Regione Basilicata’ a copertura totale della voce ‘Spesa per il gas naturale’, con un risparmio che supererà il 50% del totale della bolletta.

Qui tutte le FAQ: https://t.me/basilicatanextgeneration/667

Abbiamo anche approvato le linee guida per i non metanizzati, che potranno avere un contributo fino a 10.000 euro per dotarsi di impianti da energie rinnovabili.

Qui tutte le risposte alle varie domande: https://t.me/basilicatanextgeneration/668

Dopo decenni di errori, stiamo costruendo il futuro della Basilicata.

Chiusa la partita del ‘gas gratis a tutti i lucani’, la nostra attenzione si sposterà su acqua ed energia elettrica.

Il mio unico interesse si chiama Basilicata.

Ps: Voglio ringraziare tutti i tecnici della regione, gli amministratori unici di Apibas, SEL e Sviluppo Basilicata per questo lavoro enorme che abbiamo fatto in vista dell’inizio del nuovo anno termico, che partirà il 1° ottobre“.

È quanto dichiara, in una nota, il Governatore Vito Bardi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)