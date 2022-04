Brutto incidente a Melfi (Pz) poco fa.

Per cause ancora da accertare, alla rotatoria di fronte all’Ospedale federiciano che incrocia Via Aldo Moro e Via Foggia, una moto e un’auto si sono scontrate.

Sul posto il tempestivo intervento di due ambulanze del 118 (che stanno prestando le prime cure ai coinvolti), dei Carabinieri e della Polizia.

Queste alcune foto.

