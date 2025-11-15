Potenza, le ragazze della PM Gruppo Macchia recuperano le forze per la prossima sfida

Turno di riposo per la Pm Gruppo Macchia Potenza che per la quarta giornata osserverà il previsto stop.

Una settimana in più per il gruppo di coach Marco Orlando per recuperare le forze ma soprattutto provare a recuperare le atlete che in questo momento sono ferme per qualche acciacco.

In attesa di ritornare in campo domenica 23 novembre alla Palestra “Caizzo” con il Pozzuoli, il tecnico rossoblù fa il punto della settimana dopo la sfida con la Molinari Napoli: “Malgrado il 3-0 rimediato al Palavesuvio – commenta coach marco Orlando – , si sono viste tante cose buone ma già dalla vittoria contro Striano in realtà ed il nuovo assetto tattico provato mi ha lasciato buone sensazioni sul piano del gioco e spunti per proseguire il lavoro.

La Serie C è un campionato ostico, lo sapevamo e lo stiamo toccando con mano. il nostro obiettivo era e rimane la salvezza e questa formula pensata dalla Fipav Campania, con la lunga seconda fase, fa si che possiamo considerare la stagione semplicemente appena cominciata”.

Un calendario che ha portato la Pm Gruppo Macchia ad affrontare subito avversarie temibili: “Con la sfida con il Pozzuoli avremo incontrato praticamente le prime quattro del girone – continua Orlando – ; sappiamo del valore di tutte le avversarie e della difficoltà delle trasferte, ma confidiamo nel nostro lavoro, nel calendario più “giocabile” per il futuro con squadre che sono più o meno nella nostra stessa situazione di classifica e con il ritorno di qualche atleta attualmente assente.

Siamo convinti di poterci salvare e condurremo al meglio questa regular season per un buon posizionamento nella seconda fase”. Intanto mercoledì 19 novembre amichevole di prestigio per la Pm Gruppo Macchia Potenza che affronterà alla Palestra “Caizzo” (alle 19) la formazione del Club Italia del Sud che dal 17 al 21 sarà presente a Tito per uno stage federale.

All’interno del Club Italia del Sud, guidato dal tecnico federale Marco Mencarelli, sono presenti anche otto atlete lucane tra cui anche Sara Carta e Chiara Cappiello che vivranno questa piacevole esperienza.