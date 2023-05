Basilicata: muniti di gommoni portano in salvo 5 persone! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco di Potenza

Intervento, durato dalla tarda serata di ieri alle prime ore di oggi, sul fiume Agri in c.da Gannano al confine fra i comuni di Tursi (Caprarico) e Stigliano, da parte di alcune squadre di Vigili del Fuoco di Policoro, Matera e di Potenza per soccorrere 5 pastori che accompagnavano bestiame in transumanza.

I malcapitati si sono ritrovati, durante il tragitto, nel guado del fiume che man mano si ingrossava non dando loro il tempo di mettersi in salvo in un luogo sicuro.

Pronto l’intervento anche di 5 uomini delle squadre fluviali dei VV.F. muniti dei gommoni che sono riusciti a portare in salvo i pastori.

Il 118, intervenuto sul posto, dopo aver verificato le buone condizioni di salute, ha lasciato proseguire il cammino dei mandriani.

Queste alcune foto dell’intervento.

