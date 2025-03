Nuova centenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna 𝐌a𝐫i𝐚 R𝐨s𝐚 𝐂o𝐫r𝐚d𝐨, che nella giornata di ieri ha compiuto ben 100 anni.

Così commenta l’Amministrazione comunale di Nova Siri a nome di tutta la comunità :

“𝐁E𝐋L𝐀 𝐍o𝐭i𝐳i𝐚!!

Fes𝐭e𝐠g𝐢a𝐦o i 1𝟎0 a𝐧n𝐢 𝐝e𝐥l𝐚 𝐧o𝐬t𝐫a c𝐨n𝐜i𝐭t𝐚d𝐢n𝐚 𝐌a𝐫i𝐚 R𝐨s𝐚 𝐂o𝐫r𝐚d𝐨

T𝐚n𝐭i A𝐮g𝐮r𝐢”

Non ci resta che unirci a tutta la comunitĂ in un coro di Auguri per nonna Maria Rosa.