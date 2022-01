Basilicata: risorse economiche per rendere accessibile a tutti un percorso di psicoterapia! La raccolta firme

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei Giovani Democratici Provincia di Potenza:

“La salute è anche benessere personale, abbiamo deciso di intitolare così la nostra petizione perché “benessere” sta per “Stato armonico di salute, di forze fisiche e spirituali”.

In pochi giorni dal lancio della raccolta firme siamo arrivati a quota 1000 senza dover fare un grande sforzo in termini pubblicitari, segno di quanto le giuste cause non abbiano bisogno di essere trasmesse con grandi mezzi, in quanto camminano a gambe proprie.

L’obiettivo finale di questa raccolta firme è ottenere dalla Regione Basilicata uno stanziamento di risorse economiche per rendere accessibile a tutti un percorso di psicoterapia.

Questi che ci lasciamo alle spalle sono anni duri che hanno provato profondamente le nostre vite, specialmente quelle dei più giovani.

Sembrava scontato sedersi in piazza con gli amici, abbracciarsi, passare ore seduti su delle scale a raccontarsi tutto e sentirsi così liberi e felici.

Oggi questo non è più scontato, la tecnologia ci ha aiutato tanto ma questi anni non li riavremo più come non riavremo gli abbracci che non abbiamo potuto dare, le parole che non abbiamo potuto dire, le litigate a scuola, le serate di festa e le serate a lamentarci di quanto fosse brutta la monotonia Lucana.

In Basilicata però c’era una cosa che scontata non lo è stata mai: Il LAVORO.

Troppi giovani hanno dovuto affrontare, oltre alla pandemia, anche la perdita del posto di lavoro, così come lo hanno dovuto affrontare tante Madri e tanti Padri di famiglia.

Chiediamo con forza a tutte le forze politiche di sostenere questa petizione e di portarla in discussione per approvarla e iniziare a dare qualcosa ai cittadini Lucani che fino ad oggi hanno sempre dato senza mai ricevere nulla.

FIRMA ANCHE TU AL LINK: https://chng.it/VQMnCtPd”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)