Senise, aumenterà l’acqua nella diga: ecco i dettagli

Il deputato lucano, Antonio Altomonte – Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania – annuncia i primi risultati sui lavori di ammodernamento degli invasi:

“È più che mai opportuno, nel pieno della stagione estiva rendere conto a cittadini, imprese e agricoltori del lavoro di adeguamento e ammodernamento che Eipli sta portando avanti sugli invasi di propria competenza.

Vogliamo, infatti, non solo rassicurare sul fatto che la tutela della risorsa idrica sia al centro dell’azione di gestione ma anche sottolineare come l’Ente stia orientando i propri sforzi, sempre più, ad un miglioramento qualitativo dello stato in cui versano le dighe.

Per questo vogliamo condividere, con una punta d’orgoglio, i primi risultati.

Lo scorso 22 Luglio sono stati consegnati in via definitiva i lavori di ristrutturazione della traversa sul fiume Sauro in agro di Aliano, opere per un valore di circa 13.000.000 di euro, già consegnati parzialmente lo scorso mese di Settembre.

L’ultimazione dei lavori, prevista per la fine dell’anno 2020, garantirà la corretta derivazione delle acque del Torrente Sauro verso l’invaso di Monte Cotugno (Senise) attraverso la gronda Agri-Sauro, evitandone la dispersione.

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche dell’adduttore Alto Ofanto, sono invece stati consegnati nello scorso mese di Maggio.

Con questo intervento è stato possibile riparare le perdite riscontrate lungo la condotta che non permettevano il riempimento della tubazione.

Si è provveduto, inoltre, a completare la manutenzione delle apparecchiature di sfiato e scarico e l’installazione di un misuratore di portata poco a monte della Diga del Locone, gestita dal Consorzio Terre d’Apulia.

Per quanto riguarda l’invaso di Monte Cotugno, lo scorso 20 Maggio sono stati consegnati i lavori relativi all’intervento di revisione di tre elettropompe e delle apparecchiature idrauliche esistenti presso l’impianto di sollevamento a valle della diga, necessari al ripristino del collegamento idraulico alle vasche irrigue a servizio della zona industriale di Senise.

Parte dei lavori è già stata eseguita al fine di soddisfare la richiesta irrigua delle zone limitrofe, e scongiurare qualsiasi problema alle campagne irrigue in corso in questo periodo, mentre gli altri interventi previsti saranno ultimati per la fine di agosto.

Da Mercoledì 24 Luglio, infine, sono ripresi i lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise, per un valore di circa 2.500.000 €, sospesi lo scorso Ottobre, in attesa di ricevere il finanziamento da parte della Regione Basilicata.

Le lavorazioni, che saranno completate entro la fine del 2019, porteranno ad un incremento della capacità d’invaso della diga e di conseguenza ad una maggiore disponibilità idrica da utilizzare a scopo irriguo, potabile ed industriale.

Mi preme ringraziare tutto il personale tecnico e amministrativo EIPLI, perché grazie al loro alacre lavoro e alla profonda conoscenza delle procedure amministrative è stato possibile dare avvio a queste opere in un’ottica di massima trasparenza e di elevata qualità ingegneristica delle progettazioni.

Un’adeguata progettazione e una profonda conoscenza della macchina amministrativa generano capacità di spesa e sono alla base di un’efficiente azione di gestione del patrimonio infrastrutturale.

Esempi virtuosi come questo, nella Pubblica Amministrazione, ci consentono di completare gli interventi già finanziati e agganciare il treno dell’ammodernamento infrastrutturale che il Governo sta finanziando nel settore idrico.

Questo mi rende orgoglioso delle persone che ogni giorno lavorano con me”.