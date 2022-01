Basilicata: slitta il rientro a scuola. Ecco le ultime notizie

Nel Palazzo di Via Verrastro a Potenza si sta svolgendo in questo momento una riunione con ANCI, Province, Dipartimento Sanità e aziende sanitarie per arginare l’emergenza Covid in Basilicata.

Fonti della Regione fanno sapere che sarebbe:

“Pronta ordinanza sulle scuole per riaprire il giorno 10, ma si resta in attesa del decreto legge del Governo atteso entro stasera.

Prevista per le 16,30 la riunione dei Presidenti di Regione con il Governo il vista del Consiglio dei Ministri di stasera“.

