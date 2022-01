“Basilicata tra le poche regioni in zona bianca”! Ecco l’annuncio del Presidente Bardi

Dopo la notizia delle regioni che purtroppo rischiano di andare in zona arancione da Lunedì, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta la situazione della nostra regione:

“Basilicata tra le poche regioni in zona bianca, grazie alle terapie intensive con un posto letto occupato.

Come sapete, non ci sono grosse differenze tra zona bianca e zona gialla e i dati dei ricoveri e dei contagi non sono confortanti: raccomando sempre la massima prudenza”.

