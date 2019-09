Basilicata, trasporto pubblico: “Si restituisca ai cittadini un servizio efficiente e ai lavoratori migliori condizioni”, a dirlo…

Il segretario generale Filt Cgil Basilicata Franco Tavella invoca per i cittadini lucani un servizio efficiente e per i lavoratori migliori condizioni.

Di seguito la nota integrale:

“Rimaniamo convinti che non sarà il numero di bacini a rendere più efficiente il servizio del trasporto pubblico in Basilicata e a garantire ai lavoratori migliori condizioni di lavoro.

Occorre al contrario concentrarsi sulle gare, rendere più efficiente e trasparente il servizio, evitare i pasticci che hanno caratterizzato il servizio del trasporto in questi anni.

Noi immaginiamo gare d’appalto e contratti con l’azienda che prevedano un osservatorio di controllo sul puntuale pagamento dei lavoratori e l’intervento in surroga della Regione come conseguenza dell’eventuale mancata retribuzione, un osservatorio permanente sulla sicurezza dei mezzi, sulla loro efficienza, evitando rischi molto seri per utenza e lavoratori: le vicende di queste settimane con autobus incendiati sono sotto gli occhi di tutti.

Ancora, garantire il passaggio dei lavoratori con le nuove aziende salvaguardando tutti i diritti acquisiti e impedire affidamenti a terzi nel servizio in sostituzione delle aziende vincitrici delle gare.

Occorre impedire che consorzi di aziende possano riprodurre le attuali condizioni del servizio, che a oggi si è dimostrato inefficiente per l’utenza e dannoso per i lavoratori.

Infine occorre non perdere più tempo e accelerare le procedure per indire le gare.

Basta con le proroghe infinite, basta con le continue evasioni del contratto di lavoro.

Si restituisca ai cittadini lucani un servizio efficiente e ai lavoratori migliori condizioni di lavoro.

Queste sono per noi queste le priorità d’affrontare.

Un’infinita discussione sui bacini senza addivenire ad alcuna decisione rischia di danneggiare cittadini e lavoratori”.