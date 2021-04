Basilicata, trovato alla guida di un’auto rubata: intervenuti i Carabinieri

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della provincia di Matera impegnati in una capillare attività di prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio e nei servizi di controllo sul rispetto delle misure di profilassi anti covid.

Nell’ambito di tali controlli, ieri pomeriggio a Irsina, in via Protospata, i Carabinieri hanno intercettato un 25enne di origine romena, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che percorreva quella via a bordo di una Fiat Panda rubata.

Il giovane è stato quindi denunciato per ricettazione dell’auto, che dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri è risultata oggetto di furto avvenuto il 27 marzo scorso a San Salvo (CH).

L’autovettura è stata sequestrata e verrà restituita al legittimo proprietario.

Al giovane che proveniva da San Severo (FG) è stata elevata anche una multa salata per aver violato le restrizioni anti covid.

