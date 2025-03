Basket, premio nazionale “Nico Messina” a Dan Peterson: ecco quando la cerimonia a Potenza

Lunedì 31 marzo 2025 alle ore 18:30 al Teatro “Stabile” di Potenza sarà consegnato a Dan Peterson il premio nazionale “Nico Messina” riservato ai migliori allenatori italiani di tutti i tempi.

Il premio, intestato all’allenatore potentino e giunto alla sesta edizione, era già stato assegnato a Boscia Tanjevic, Carlo Recalcati, Valerio Bianchini, Sandro Gamba ed Ettore Messina.

Nico Messina, nato a Potenza nel 1922 e scomparso nel 2005, allenò per molti anni in Serie A, vincendo due scudetti (nel 1969 e nel 1978) e due Coppe Italia (nel 1969 e nel 1970) con la Pallacanestro Varese, e proprio a Varese scoprì Dino Meneghin.

Allenò inoltre Derthona Basket, Virtus Bologna, Napoli Basket, Pallacanestro Firenze, AMG Sebastiani Rieti e Pallacanestro Brindisi.

Il premiato

Dan Peterson, nato il 9 gennaio 1936 a Evanston, Illinois (USA), ha vinto una Coppa Campioni, una Coppa Korac, quattro Scudetti e due Coppe Italia con l’Olimpia Milano, uno Scudetto e una Coppa Italia con la Virtus Bologna a cavallo degli anni ‘70 e ‘80.

È membro della FIBA Hall of Fame e dell’Italia Basket Hall of Fame ed è famoso anche per le attività televisive e comunicazionali extra basket.