Bella: commovente il momento condiviso in ricordo dei suoi figli, vittime della strada. Ecco le foto

Questa mattina è stata celebrata la “Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada” dal titolo “Insieme per dare precedenza alla vita”.

La mattinata si è svolta in primis con la messa celebrata da Don Cristofaro presso la chiesa Santa Maria delle Grazie e successivamente, dopo la benedizione, da parte di Don Simphorien, del monumento in ricordo dei figli di Bella vittime della strada, è stata deposta una corona di fiori dinanzi al monumento sito in Via Kennedy.

Il sindaco Leonardo Sabato nel prendere la parola ha voluto ringraziare e abbracciare tutti i familiari dei figli di Bella vittime della strada:

“L’Amministrazione comunale è presente anche oggi per ricordare i figli di Bella vittime della strada e per continuare nelle attività di sensibilizzazione verso i cittadini affinché si possa sempre onorare la vita che è il bene più prezioso che abbiamo.

Siamo sempre responsabili della nostra vita e di quella degli altri.

Come Istituzione cercheremo per quello che è di nostra competenza di migliorare le nostre infrastrutture stradali”.

L’Assessore alla Viabilità, Carmine Ferrone, ha dichiarato:

“Oggi, a Bella, abbiamo commemorato la Giornata Mondiale dedicata alle vittime della strada, un momento di riflessione e solidarietà.

Durante la cerimonia, ho voluto ricordare il monumento realizzato lo scorso anno grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, simbolo del nostro ricordo e della nostra vicinanza alle famiglie colpite.

Questa giornata non è solo un tributo, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione per tutta la comunità.

La prudenza alla guida è fondamentale, perché solo attraverso il cambiamento delle nostre abitudini possiamo davvero ridurre il rischio di tragedie. Insieme, possiamo fare la differenza”.

Mentre nel suo intervento Rosalba Romano, responsabile regionale e consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs di Potenza) ha affermato:

“Da 23 anni portiamo avanti questa battaglia per avere Giustizia affinché nessuno possa provare il dolore della perdita dei propri cari a causa degli incidenti stradali”.

Ecco le foto.