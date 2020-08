Bonus per tablet e computer! Ecco i dettagli

Via libera della Commissione europea ai voucher previsti dal governo per sostenere le famiglie in difficoltà economiche, affinché possano comprare un tablet o un pc.

La conferma arriva dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano.

Queste le sue dichiarazioni riportate da “Today”:

“Abbiamo deliberato un pacchetto che prevede complessivamente 1.150 milioni di euro di contributi a favore di imprese e famiglie.

E’ stata riconosciuta la legittimità del regime di aiuto che permetterà alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro di poter beneficiare, dopo l’estate, di un voucher fino a 500 euro per accedere a servizi di connettività e disporre di un tablet o un personal computer.

Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno del Comitato banda ultra larga da me presieduto.

Il Paese ha davanti a sé una grande opportunità.

Nel destinare all’Italia 209 miliardi di euro con il Recovery Fund, l’Unione Europea sta compiendo uno sforzo enorme.

Lo fa per aiutarci a ridurre i danni economici della pandemia di Covid-19.

Allo stesso tempo questa è l’occasione decisiva per rendere meno vulnerabili le nostre strutture produttive, formative e di servizi rispetto a una competizione internazionale tuttora affrontata da noi con ancora troppi strumenti, procedure e infrastrutture inadatti al 2020″.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)