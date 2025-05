Bonus psicologo 2025: quando è previsto il click day

Via libera al Bonus psicologo 2025: il decreto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni introduce nuove regole e conferma il contributo fino a 1.500 euro per sostenere la salute mentale dei cittadini.

È ora attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La misura come riporta today è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 2021 per favorire l’accesso alle cure psicologiche da parte di chi soffre di ansia, stress, depressione o fragilità emotive.

Per l’anno in corso, il Bonus psicologo sarà finanziato con 9,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 12 milioni stanziati nel 2024.

Le risorse verranno distribuite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, seguendo due criteri:

70% in base al fabbisogno sanitario regionale;

30% in base a parametri socio-economici legati al reddito della popolazione.

Si ricorda che lo scorso anno vennero accolte 3.325 domande per il Bonus psicologo su un totale di 400.505, pari allo 0,83%.

La data ufficiale per la presentazione delle domande per il Bonus psicologo sarà definita solo dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Da quel momento, le Regioni avranno 30 giorni per trasferire i fondi all’Inps, come sempre ente incaricato di gestire le domande e le erogazioni.

Il periodo utile per l’invio delle domande potrebbe ricadere fra giugno e luglio oppure fra luglio e agosto, secondo la modalità consolidata del click day, cioè con assegnazione in base all’ordine di presentazione delle domande.

Al momento della domanda sarà necessario:

essere residenti in Italia;

avere un Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Gli interessati dovranno fare domanda esclusivamente attraverso il portale istituzionale dell’Inps, accedendo tramite le classiche chiavi digitali (Spid, Cie, Cns).

Una volta completata la fase di candidatura, verranno redatte graduatorie regionali e provinciali, basate sul valore dell’Isee e, a parità di reddito, sull’ordine di presentazione della domanda.

Quindi, ricapitolando:

prima è necessario essere in regola con l’Isee;

poi è necessario attendere il click day;

una volta fatta la domanda tramite click day, si deve attendere la graduatoria che viene stilata in base all’Isee.

Il Bonus psicologo copre sedute di psicoterapia presso specialisti privati aderenti all’iniziativa, fino a un massimo di 50 euro a seduta, entro un tetto massimo differenziato in base all’Isee del richiedente:

Isee fino a 15.000 euro > bonus fino a 1.500 euro;

Isee tra 15.000 e 30.000 euro > bonus fino a 1.000 euro;

Isee tra 30.000 e 50.000 euro > bonus fino a 500 euro.

Tra le principali novità introdotte per il 2025, due regole che segnano un cambio di passo nella fruizione del bonus:

la prima riguarda la decadenza automatica se non si effettua almeno una seduta entro 60 giorni dall’assegnazione del contributo;

il codice univoco comunicato al beneficiario, necessario per usufruire del bonus, deve essere utilizzato entro 270 giorni.

In caso contrario, viene annullato automaticamente.

Il codice univoco e l’importo assegnato dovranno essere trasmessi dallo stesso beneficiario allo psicoterapeuta prescelto, che dovrà essere regolarmente iscritto all’elenco degli specialisti aderenti all’iniziativa.

Sia chiaro: il Bonus psicologo garantisce una sorta di sconto di 50 euro a seduta. In caso una seduta costi di più, la differenza di prezzo sarà a carico del cittadino. In caso una seduta costi meno, non è previsto alcun rimborso.