Ieri lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, per cause in corso di accertamento, il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo, impattando contro le barriere.

Durante l’interdizione la circolazione è stata deviata agli svincoli di Buccino e Picerno.

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, per la gestione dell’evento.

